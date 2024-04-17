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الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

غدا.. فرح الديباني تحيي احتفالية سان شارل بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
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يقيم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية حفلًا موسيقيًا بمناسبة مرور 140 عامًا على إنشاء مدرسة "سان شارل بورومي" الألمانية بالإسكندرية، وذلك في تمام السابعة مساء غدا الخميس 18 إبريل بالمسرح الكبير بقاعة مؤتمرات المكتبة.
 

تحيي الحفل خريجة المدرسة مغنية الأوبرا المصرية العالمية فرح الديباني بمصاحبة أوركسترا، وأوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية، وكورال، وأوركسترا مدرسة سان شارل. 

ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من مقطوعات الأوبرا العالمية والأغاني المصرية، ويأتي الحفل تحت قيادة المايسترو الألماني هيرالد سيمون.

الإسكندرية الأوبرا العالمية سيمون قيادة المايسترو مكتبة الإسكندرية