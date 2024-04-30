الجزائر والعراق تحصدان جوائز المسابقة العربية بالإسكندرية للفيلم القصير

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن جوائز الدورة العاشرة، وذهبت جائزة هيباتيا الذهبية لفيلم "غرفة صغيرة" من العراق - للمخرج كميرن بتاسي، و الجائزة مقدمة من الكاتب الكبير فؤاد الهاشم وقام بتسليمها الدكتور يوسف العميري رئيس خلجيون في حب مصر.



أما هيباتيا الفضية فحصل عليها الفيلم الجزائري 'الطفطافة و المقينين' للمخرج أمير بن صيفي، كما حصل الفيلم اللبناني "كتير كول" أو ( So cool ) للمخرجة مارلين نعمان علي تنويه خاص.



وتنويه خاص اخر لفئة التمثيل لفيلم "الي ريما" للممثل محمد يوسف والممثلة ياسمينا العبد.

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.