جامعة الفيوم: مجلسُ شئون الدراسات العليا والبحوث يعقِد جلسته رقم 203

شَهِدَ الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيسُ الجامعة اجتِماعَ مجلسِ شُئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بجامعة الفيوم رقم 203 برئاسة الأستاذ الدكتور عرفه صبري حسن، نائبِ رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور كُلٍّ منَ أعضاء المجلس و أ.د تامر مجدي عيسى مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة، اليومَ الأربعاء، الموافق 17 أبريل 2024م بقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزيَّة.

في بداية الاجتماع قدَّم الدكتور عرفه صبري باسمه وباسم أعضاء المجلس خالصَ الشُّكر إلى الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاته لتفضله بحضور هذا الاجتماع، ودعمِهِ المستمرِّ لقطاع الدراسات العليا والبحوث وجميع قطاعات الجامعة المختلفة، كما رحَّبَ سيادتُهُ -أيضًا- بأعضاءِ المَجلس، وقدَّمَ خالص التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، ثُـمَّ تمَّ التَّصديقُ على مَحضر الاجتماع السّابق.

وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل عددٍ من الدرجات العلميَّة؛ عَدَدُها 47 ماجستير، و40 دكتوره بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

كما تم استعراض ما تمَّ إنجازه من الخطة الاستراتيجية لجامعة الفيوم (2022-2027م) فيما يخص قطاع الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، ومناقَشَتُهُ.

ثمَّ ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدِّراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدِها.