شعبة السيارات: تراجع الأسعار شجع المستهلكين على الشراء

كشف منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن استقرار سوق السيارات في الوقت الحالي بعد التخفيضات الكبيرة التي أعلنتها الشركات خلال الفترة الأخيرة بعد صفقة رأس الحكمة.

وأضاف زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن تراجع أسعار العديد من الطرازات بعد تحرير سعر الصرف، شجع الكثير من المستهلكين على اتخاذ قرار الشراء، متوقعا نمو المبيعات بنسبة ملحوظة خلال الربع الثالث من هذا العام، مؤكدا أن حركة البيع والشراء بدأت تتحرك خلال هذه الفترة.

وأوضح عضو شعبة السيارات، أن تغيير الأسعار لكل وكيل مرتبط بحساب التكلفة، فالبعض يقوم بتخفيض الأسعار بقيمة تصل إلى نصف مليون جنيه، بينما يقوم وكيل آخر بتخفيض 100 أو 200 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الانخفاضات السعرية التي شهدتها السوق مؤخرا هي مرحلة عادة تسعير، استجابة لتراجع الدولار والمنافسة.

وأكد زيتون، أن ارتفاع الأسعار هي السبب الرئيسي في أزمة سوق السيارات بمصر، مما أدى إلى انخفاض المبيعات لمستويات قياسية خلال الفترات الأخيرة، مؤكدا أن هذه الأزمة أثرت أيضا على سوق المستعمل الذي ارتفعت أسعارها قبل تحرير سعر الصرف بقيمة كبيرة، فعلى سبيل المثال السيارة التي كانت تباعت بـ 400 ألف جنيه وصل سعرها إلى المليون جنيه.