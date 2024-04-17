بيرسي تاو يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية قبل السفر إلى الكونغو

شارك الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الأخير اليوم الأربعاء، بفرع النادي بمدينة نصر قبل السفر إلى الكونغو استعدادًا لمباراة مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا.

وانتظم بيرسي تاو في التدريبات الجماعية بعد التعافى من الإصابة في الكاحل التي أبعدته عن مباريات الفريق الأخيرة.

وغاب الجناح الجنوب أفريقي عن مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزانى بربع نهائي دوري الأبطال، وأيضا مباريات إنبى وزد والزمالك في الدوري الممتاز، لمعاناته من جزع فى الكاحل.

اختتم فريق الأهلي ظهرالأربعاء، تدريباته بالقاهرة بفرع النادي بمدينة نصر قبل التوجه الي الكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي السبت القادم في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.