رئيس جامعة المنوفية يكرم الطلاب الوافدين المتميزين المشاركين في تنظيم ملتقى الشعوب

كرم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب والدكتورة غادة حسن المنسق التنفيذى للعلاقات الدولية والدكتور محمد لطفى المنسق التنفيذى للوافدين والدكتور صلاح دياب الطلاب الوافدين المتميزين والذى شاركوا فى تنظيم ملتقى الشعوب والذى نظمه مكتب الوافدين بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وأقيم بالصالة المغطاة.

وجه رئيس الجامعة الشكر للطلاب على مشاركتهم المتميزة وحرصهم على التعاون فى تنظيم الملتقى وقاموا بتقديم صورة معبرة عن التراث والتقاليد المميزة لكل دولة عربية، مشيدا بما ضمه الملتقى من فقرات متنوعة أشاد بها الحضور، ونجح الملتقى فى تحقيق أهدافه المنشودة وتعزيز الترابط بين الطلاب الوافدين والمصرين تحت مظلة الجامعة فى وطنهم الثانى مصر.

هذا وتم تكريم طالب من كل جالية عربية وإهدائه درع التميز، حيث تم تكريم الطلاب من سلطنة عمان والسودان والبحرين ونيجيريا والمغرب.