وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الأردن في إطار جولته الإقليمية

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، إلى العاصمة الأردنية عمان، في إطار جولته بمنطقة الشرق الأوسط، لبحث آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومن المنتظر أن يلتقي بلينكن، بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، وكذلك منسقة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاغ، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

ووصل بلينكن إلى الأردن قادما من الرياض في أولى محطات جولته الإقليمية حيث شارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، والتقى عدد من المسئولين العرب إلى جانب اللجنة السداسية العربية لبحث الأزمة في قطاع غزة.

ومن المنتظر أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي إلى تل أبيب للقاء عدد من المسئولين الإسرائيليين لبحث صفقة الهدنة بين دولة الاحتلال وحركة حماس، والتي تجرى مباحثات بشأنها اليوم الثلاثاء في القاهرة مع وفد من الموساد الإسرائيلي.