اليونيسيف: ملتزمون بدعم مصر في الصحة والتعليم والمياه النظيفة

أكدت مدير برنامج صحة الأطفال وتنميتهم بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) سيلينا باركرفيتش اليوم /الأربعاء/ التزام المنظمة بدعم مصر والحكومة المصرية في تحقيق أولوياتها في مجالات الصحة والتعليم والحصول على المياه النظيفة.

وأعربت باركرفيتش، خلال الحفل الختامي لمبادرة صحتهم مستقبلهم والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن سعادتها بحضور هذه الاحتفالية لمشاهدة نتائج هذه الشراكة المبهرة بين شركة مياه الشرب بالإسكندرية ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقالت المسؤولة الدولية: "إن منظمة اليونيسف ملتزمة بدعم الأطفال وحصولهم على حقوقهم وأهم هذه الحقوق الحصول على المياه النظيفة"..مشيرة إلى سعادتها اليوم بمشاهدة الأطفال يتحدثون عن أحد أهم حقوقهم وهو الحصول على المياه النظيفة.

وتقدمت باركرفيتش بالشكر للدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية على منحها فرصة التواجد في هذه الاحتفالية مع طلاب مدارس الإسكندرية..مقدمة الشكر للمعلمين على جهودهم في توعية الأطفال بأهمية ترشيد المياه.. ومؤكدة دور الأطفال في توصيل الرسائل لعائلاتهم ومجتمعاتهم..قائلة: "إن الأطفال سفراء لنا في توصيل رسائل ترشيد المياه".

وأعربت المسؤولة الدولية عن تطلعها لمزيد من التعاون مع محافظة الإسكندرية خلال الفترة القادمة لتشمل أنشطة أكثر في مناطق أكثر داخل المحافظة.

