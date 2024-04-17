بحث رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الأربعاء، الأوضاع الأمنية في البلاد والخطط المتعلقة بحماية المواطنين وممتلكاتهم.
جاء ذلك - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الأربعاء - خلال ترؤسه اجتماع "أمن العاصمة مقديشيو"؛ حيث تم مناقشة سبل تعزيز أمنها،بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها في سبيل ذلك.
وخلال الاجتماع - الذي شارك فيه رئيس الوزراء، وقادة القوات المسلحة الوطنية، ومحافظ محافظة بنادر، ورؤساء مديريات المحافظة - تم الاستماع إلى تقارير مفصله من قبل مسؤولي الجهات الأمنية.
بوابة العرب
الرئيس الصومالي يبحث الأوضاع الأمنية في البلاد والخطط المتعلقة بحماية المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الأربعاء، الأوضاع الأمنية في البلاد والخطط المتعلقة بحماية المواطنين وممتلكاتهم.
بحث رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الأربعاء، الأوضاع الأمنية في البلاد والخطط المتعلقة بحماية المواطنين وممتلكاتهم.