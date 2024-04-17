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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الرئيس الصومالي يبحث الأوضاع الأمنية في البلاد والخطط المتعلقة بحماية المواطنين

الرئيس الصومالي حسن
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
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بحث رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الأربعاء، الأوضاع الأمنية في البلاد والخطط المتعلقة بحماية المواطنين وممتلكاتهم.
جاء ذلك - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الأربعاء - خلال ترؤسه اجتماع "أمن العاصمة مقديشيو"؛ حيث تم مناقشة سبل تعزيز أمنها،بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها في سبيل ذلك.
وخلال الاجتماع - الذي شارك فيه رئيس الوزراء، وقادة القوات المسلحة الوطنية، ومحافظ محافظة بنادر، ورؤساء مديريات المحافظة - تم الاستماع إلى تقارير مفصله من قبل مسؤولي الجهات الأمنية.
 

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود