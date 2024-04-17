أسوشيتيد برس: توترات الشرق الأوسط وأوكرانيا تفرضان وجودهما على قمة الاتحاد الأوروبي

ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" أنه كان من المقرر أن تركز مناقشات القادة الأوروبيين في قمة بروكسل المقبلة على القدرة التنافسية للكتلة في مواجهة المنافسة المتزايدة من الولايات المتحدة والصين، غير أن التوترات الناشبة في الشرق الأوسط والحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا تمكنتا من تحويل مسار القمة وفرضتا نفسيهما، إذ سيخصص زعماء التكتل المكون من 27 دولة محادثاتهم المقرر عقدها مساء اليوم للشؤون الخارجية.

وقالت الوكالة - في تقرير عبر موقعها الإلكتروني - إنه بما أن الهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران على إسرائيل أسفر عن تصعيد التوترات الإقليمية، فضلا عن إثارة المخاوف من نشوب حرب أوسع نطاقا، فإن زعماء الاتحاد الأوروبي سيحثون "جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يزيد التوترات في المنطقة"، وذلك وفقا لمسودة استنتاجات القمة.

وأضافت الوكالة أنه بعد اجتماع عقد عبر الفيديو لوزراء خارجية الكتلة أمس /الثلاثاء/، قال كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيفكر أيضا في فرض المزيد من العقوبات على إيران.

من جانبه قال المجلس الأوروبي "ربما يستلزم ذلك توسيع نطاق النظام الحالي الذي يستهدف الدعم العسكري الإيراني" لما وصفه "بالحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا من خلال الطائرات بدون طيار، ليشمل ذلك إمكانية فرض عقوبات على الصواريخ الإيرانية وكذلك تسليم الطائرات بدون طيار إلى وكلاء إيران في الشرق الأوسط".

وأشارت أسوشيتيد برس إلى أنه يتعين على زعماء الكتلة أيضا أن يجددوا دعوتهم إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين، "فضلا عن زيادة المساعدات الإنسانية على نطاق واسع للفلسطينيين المحتاجين".

جدير بالذكر أن حدة التوترات قد تصاعدت في المنطقة منذ بدء الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، عندما نفذت حماس هجوما عبر الحدود أدى إلى مقتل 1200 شخص في إسرائيل وردت سرائيل بهجوم على غزة تسبب في دمار واسع النطاق وقتل أكثر من 33 ألفا و800 شخص، وفقا لمسؤولي الصحة المحليين.

كما أن الحرب الروسية المستمرة منذ عامين في أوكرانيا مدرجة على جدول الأعمال، حيث من المتوقع أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة في الاجتماع عن بعد.. وقد ناشد الحلفاء تقديم المزيد من أنظمة صواريخ باتريوت.

