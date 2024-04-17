«عافيتك أوسع لي».. نقل عبير صبري إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

تعرضت الفنانة عبير صبري لوعكة صحية شديدة، منذ ساعات قليلة، نقلت على إثرها إلى المستشفى بعد تدهور حالتها.

ونشرت عبير صبري صورة لها من داخل المستشفى عبر خاصية استوري الإنستجرام، وعلقت قائلة: "عافيتك أوسع لي".

وشاركت الفنانة عبير صبري في فيلم "ليلة العيد"، الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي عن معاناة المرأة في المجتمع الشرقي وتعرض السيدات إلى عدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، وكانت من أبرز القضايا العنف ضد المرأة، وزواج القاصرات، وختان الإناث وغيرها من القضايا.

فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنا، محمد لطفى، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.