ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمنيا

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات بمشاركة مديريات أمن (المنيا – الدقهلية – الوادى الجديد- الأقصر - بورسعيد) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن المنيا

ضبط تشكيل عصابى مكون من (7 أشخاص "لخمسة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة) تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب المغافلة وإعادة بيعها ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 19 واقعة سرقة ، وقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعملائهم سيئ النية (5 أشخاص ، مقيمين بدائرة المركز) وأرشدوا عن المسروقات.

مديرية أمن الدقهلية

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان، مقيمان بمحافظة الدقهلية) تخصص نشاطهما فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 6 وقائع سرقة، وأرشدوا عن جميع المسروقات.

مديرية أمن الوادى الجديد

ضبط (عامل ، مقيم بدائرة قسم شرطة الخارجة) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة دراجة نارية أثناء توقفها أمام منزل أحد الأشخاص ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأرشد عن الدراجة النارية المستولى عليها .

مديرية أمن الأقصر

ضبط (عاطل"له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة 49 هاتف محمول من محل لبيع وتجارة الهواتف المحمولة الكائن بدائرة قسم شرطة الأقصر عن طريق الدخول بمفتاح مصطنع ، وضبطه بحوزته 20 هاتف محمول وإعترف بإرتكابه الواقعة عن طريق الإستيلاء على مفاتيح المحل بالمغافلة ، وقيامه ببيع 29 هاتف محمول (لعاطلين لهما معلومات جنائية ) "تم ضبطهما" وأرشدا عن المسروقات .

مديرية أمن بورسعيد

ضبط (عاطل"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى) لقيامه بسرقة إحدى غرف الكهرباء بدائرة القسم ، وإعترف بإرتكابه الواقعة عن طريق قيامه بكسر القفل وأرشد عن (المسروقات والأجنة المستخدمة فـى الواقعة) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.