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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

حزب الله يعلن استهداف وحدة مراقبة جوية إسرائيلية وتدميرها بالكامل

حزب الله
حزب الله
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أعلن حزب الله استهداف وحدة مراقبة جوية إسرائيلية وتدميرها بالكامل، بجانب استهداف مقر “قيادة ‏الفرقة 91” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة “برانيت” عند الحدود مع فلسطين المحتلة. 

وقال حزب الله إن قواته نفذوا الاستهداف، اليوم الأربعاء، باستخدام صاروخ بركان وأصابت المقر بشكل مباشر، كذلك أعلن استهداف انتشار ‏مستحدث لجنود “جيش” الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الثكنة نفسها، بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مرتين ضمن عمليتين منفصلتين. 

كما تم استهداف تجمع ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع “راميا” بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، واستهدف ‌‏حزب الله أيضاً آلية ‏عسكرية إسرائيلية أثناء دخولها إلى موقع “المطلة” بالأسلحة المناسبة، مؤكدا إصابة الموقع بصورة مباشرة، وإيقاع من في الآلية ‏بين قتيل وجريح.‏ 

فلسطين حزب الله الأسلحة الصاروخية قذائف المدفعية صاروخ بركان