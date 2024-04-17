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الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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خلال 24 ساعة.. ضبط 15758 مخالفة مرورية متنوعة

ضبط 15758 مخالفة
ضبط 15758 مخالفة مرورية متنوعة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وقد أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (15758) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:
 (632) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (10) دراجات نارية مخالفة.
 (9779) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (8) مخالفات موقف عشوائى.
 (289) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (11) مخالفة شروط التراخيص.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

ويأتي ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. 

الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة ضبط 15758 مخالفة مرورية متنوعة