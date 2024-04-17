سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 ارتفاعاً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة بسوق الصرف المصرية.

بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بداية تداولات اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري، نحو 48.62 جنيه للبيع، و48.48 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري، نحو 48.60 جنيه للبيع، و48.50 جنيه للشراء.

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر بختام التعاملات المسائية بالبنوك 48.60 جنيه للبيع و48.50 جنيه للشراء.

بلغ سعر صرف الدولار بداية اليوم في البنك التجاري الدولي CIB ، نحو 48.60 جنيه للبيع و48.50 جنيه للشراء.

و وصل سعر الدولار بداية اليوم، في بنك الإسكندرية، عند 48.60 جنيه للبيع، و48.50 جنيه للشراء .

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي اليوم نحو 48.60 جنيه للبيع، و48.50 جنيه للشراء.

وأما عن سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي فبلغ 48.80 جنيه للبيع و48.70 جنيه للشراء.