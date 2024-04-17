ads
الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

أوكرانيا تعلن نيتها طلب عقد اجتماع لمجلس "الناتو"

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن عزم بلاد في التقدم بطلب لعقد اجتماع لمجلس (حلف شمال الأطلنطي "الناتو" وأوكرانيا) بشأن حماية المجال الجوي وتوريد أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ.

وأضاف زيلينسكي، في كلمة له عبر الفيديو أودرتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أمس الثلاثاء، أن "أوكرانيا ستطلب عقد اجتماع لمجلس الناتو وأوكرانيا بشأن حماية المجال الجوي وإمدادات الدفاع الجوي والأنظمة والصواريخ ذات الصلة".

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن كييف تعمل بنشاط الآن لعقد قمة السلام العالمية الأولى في يونيو، موجها الشكر إلى جميع القادة والدول التي أبدت استعدادها هذا الأسبوع للمشاركة في القمة التي ستستضيفها سويسرا.

أوكرانيا اجتماع مجلس الناتو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي