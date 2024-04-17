أوكرانيا تعلن نيتها طلب عقد اجتماع لمجلس "الناتو"

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن عزم بلاد في التقدم بطلب لعقد اجتماع لمجلس (حلف شمال الأطلنطي "الناتو" وأوكرانيا) بشأن حماية المجال الجوي وتوريد أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ.

وأضاف زيلينسكي، في كلمة له عبر الفيديو أودرتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أمس الثلاثاء، أن "أوكرانيا ستطلب عقد اجتماع لمجلس الناتو وأوكرانيا بشأن حماية المجال الجوي وإمدادات الدفاع الجوي والأنظمة والصواريخ ذات الصلة".

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن كييف تعمل بنشاط الآن لعقد قمة السلام العالمية الأولى في يونيو، موجها الشكر إلى جميع القادة والدول التي أبدت استعدادها هذا الأسبوع للمشاركة في القمة التي ستستضيفها سويسرا.