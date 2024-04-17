تحول إلى أشلاء.. دفن جثة شاب صدمه قطار بالعجوزة

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب صدمه قطار بمنطقة العجوزة، وذلك عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وورود تقرير من مفتش الصحة بأسباب الوفاة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



تحول إلي أشلاء

وأفاد تقرير مفتش الصحة بفحص جثمان الشاب المتوفي، أن اصطدامه بالقطار قد حول جثته الي أشلاء، وأن السبب وراء الحادث هو مروره على شريط السكة الحديد بالتزامن مع مرور قطار نجع حمادي المتجه إلى القاهرة.



تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مفادها اصطدام قطار بشخص بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة شاب لا يحمل أوراق تدل على هويته صدمه القطار القادم من نجع حمادي متجها للقاهرة مما تسبب في مصرعه جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.