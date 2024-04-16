بوروسيا دورتموند يتأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد

تأهل فريق بوروسيا دورتموند الألماني، للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أقصى نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني.

حقق بوروسيا دورتموند فوزًا مثيرًا على أتلتيكو مدريد برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تفوق دورتموند على الأتلتي وفرض سيطرته في الشوط الأول، واستحوذ على الكرة في أغلب الأوقات، لينهي أول 45 دقيقة متقدمًا بثنائية دون رد.

قص جوليان براندت شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 34 من صناعة ماتس هوملز، وذلك قبل أن يضيف إيان ماتسين الهدف الثاني في الدقيقة 39 من تمريرة مارسيل سابيتزر.

في الشوط الثاني، نفض الفريق المدريدي الغبار عن نفسه، ونجح في تقليص الفارق مبكرًا بهدف عن طريق النيران الصديقة، حيث أحرز هوملز مدافع الفريق الألماني هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49.

وأدرك أنخيل كوريا التعادل لكتيبة المدرب سيميوني في الدقيقة 64، ليعتقد البعض أن المباراة ستنتهي بالتعادل ويتأهل أتلتيكو مدريد، ولكن أسود الفيتسفاليا كان لهم رأي آخر بتسجيل هدفين متتاليين.

وضع نيكلاس فولكروج بوروسيا دورتموند في المقدمة من جديد بهدف ثالث في الدقيقة 71، قبل أن يعزز مارسيل سابيتزر فوز الفريق الألماني بهدف رابع في الدقيقة 74.

كان بوروسيا دورتموند، خسر مباراة الذهاب أمام أتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

بذلك الفوز، تأهل بوروسيا دورتموند إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد، بعد الفوز عليه في مجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 5-4.