جريزمان يزين تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند بأبطال أوروبا

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره بوروسيا دورتموند بملعب سيجنال إيدونا بارك، في مباراة تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويزين الفرنسي أنطوان جريزمان تشكيل الأتلتي لمواجهة دورتموند، حيث يقود الهجوم بجانب ألفارو موراتا.

وكانت مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بين أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند، انتهت بفوز الفريق المدريدي 2-1 على ملعبه واندا ميتروبوليتانو.

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ناويل مولينا - أكسيل فيتسيل - ماريو هيرموسو - خوسيه خيمينيز- سيزار أزبيليكويتا

خط الوسط: رودريجو دي باول - كوكي - ماركوس يورينتي

وفي الهجوم: أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا.