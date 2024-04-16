بوروسيا دورتموند يتفوق على أتلتيكو مدريد في الشوط الأول

تفوق فريق بوروسيا دورتموند الألماني على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح دورتموند في فرض سيطرته على الأتلتي في الشوط الأول، واستحوذ على الكرة في أغلب الأوقات، لينجح لاعبوه في إحراز هدفين في 5 دقائق.

قص جوليان براندت شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 34 من صناعة ماتس هوملز، وذلك قبل أن يضيف إيان ماتسين الهدف الثاني في الدقيقة 39 من تمريرة مارسيل سابيتزر.

وخسر بوروسيا دورتموند مباراة الذهاب أمام أتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وبتقدم بوروسيا دورتموند على أتلتيكو مدريد في الوقت الحالي، يتأهل الفريق الألماني إلى نصف النهائي.