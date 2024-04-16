مصر تستضيف أكبر مسابقة برمجة عالمية بمشاركة هواوي تحت رعاية الرئيس السيسي

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستضيف مصر لأول مرة المسابقة الدولية للبرمجة (ICPC)، أعرق وأكبر مسابقة برمجية جماعية للجامعات على مستوى العالم، بالتعاون مع هواوي كراعٍ ماسي.

يتنافس في هذه الدورة، المقامة بمدينة الأقصر من 14 إلى 19 أبريل، أفضل 300 فريق من بين 40,000 تنافسوا في التصفيات الأولية. هذا الحدث الضخم يجمع حوالي 2500 طالب وطالبة من 111 دولة مثلوا 2000 جامعة عالمية.

تأتي المسابقة في إطار التزام هواوي بتعزيز مهارات البرمجة والابتكار بين طلاب الجامعات عبر توفير منصات ممتدة للتدريب العالي واكتشاف المواهب المتميزة في هذا المجال. استضافة مصر لهذا الحدث تعكس إيمان الدولة بأهمية دعم وتمكين الشباب، وتعزيز قدراتهم الإبداعية والابتكارية، تماشياً مع رؤية مصر 2030.