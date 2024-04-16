وزير خارجية النمسا: جميع القوى تعمل جاهدة لتجنب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج، أن جميع القوى تعمل جاهدة لتجنب المزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مناقشة وزير الخارجية النمساوي - خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي - الرد المشترك على الوضع الأكثر توترًا حاليا في الشرق الأوسط.

وقال شالينبرج - في تصريحات اليوم الثلاثاء - إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أدانوا بشدة الهجمات الإيرانية بطائرات بدون طيار والصواريخ على إسرائيل وفي الوقت نفسه دعوا إلى ضبط النفس ووقف التصعيد.

وأكد التزامه بضمان إيجاد مساحة للدبلوماسية مرة أخرى في المنطقة.

وقال وزير الخارجية النمساوي، الذي أجرى محادثات مكثفة مع نظرائه من إيران وإسرائيل والأردن ولبنان منذ الهجوم الذي وقع مساء السبت الماضي، إن جميع القوى تعمل جاهدة لتجنب المزيد من التصعيد.