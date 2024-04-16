أغرب الظواهر الضوئية التي عجز العلم عن تفسيرها

شهدت الأرض الكثير من الظواهر الغريبة والمتنوعة توصل العلماء إلى تفسير لبعضها، وأخرى حيرت العلماء، كما فُسِرَ البعض بأكثر من تفسير، كما أن هناك بعض الظواهر التي شاهدها الناس في أماكن مختلفة بالعالم ويعلم بوجودها وأخرى لا يعرف الكثير من الناس عنها.

وفيما يلي، تبرز "البوابة نيوز" أغرب الظواهر الضوئية في العالم.

-اغرب الظواهر الضوئية في العالم:

ضوء شبح أوزارك:

من الشهب رؤيته في الشرق وتم تسميته بضوء شبح هورنت نظرا لقربها من بلدة هورنت بولاية ميسوري وتكون برتقالية اللون، ولم يتمكن أي من تحديد اصل هذا الشيء على الرغم من رؤيته لمئات السنين ويعود تاريخه الى الامريكيين الاصليين ومن تفسيرات هذا الضوء الغريب مشابه لتلك الخاصة باضواء السيارات أو اللوحات الاعلانية او التسرب الغازي ومن الأساطير حوله شخصا يفقد شيء ما ويبحث عنه في الظلام بفانوس.

هالات الشمس:

إحدى الظواهر الضوئية الغريبة ولكنها معروفة لدى الكثير من الناس وتعرف باسم "بارهيليا"، وتظهر على شكل هالات عن يمين الشمس ويسارها، وتحدث نتيجة بلورات الجليد في الغلاف الجوي التي تكسر ضوء الشمس.

أضواء هيسدالن:

تظهر هذه الأضواء في وادي هيسدالن في النرويج، ووليس هناك تفسير واضح لهذه الظاهرة حتى الآن، فبما اهتمت العديد من المنظمات في النرويج لتفسير هذا الضوء ولكن لم يتوصلوا لنتيجة حاسمة.

الومضات الحمراء:

تظهر في الغلاف الجوي بالعين المجردة وتبدو أحيانا كانها صاعقة من سحابة وترى فوق العواصف الرعدية وتكون حمراء اللون.

سفينة النار شالور:

اختلفت التفسيرات والأساطير حول تفسير الضوء فتقول أسطورة إنه شبح سفينة قرصنة تم تدميرها لاختطاف فتاتين أمريكيتين أصليتين.

ويسافر القلب الملتهب عبر خليج شالور في كندا، فمن الأساطير أنهم يدعون رؤية طاقم يدير السفينة ويرفع الأشرعة، ـما العلم فسر الأضواء نتيجة غازات طبيعية تحت الامواج لكن السكان الأصليين يعتقدون أنه يحدث منذ غرق السفينة.

أقواس القمر:

تحدث عندما يكون القمر مكتملًا ويكون الماء موجودًا بالهواء حتى تستطيع رؤية أقواس القمر ويمكن رؤيتها بشكل أسهل بالقرب من الشلالات اثناء اكتمال القمر عند الغسق، فيمكن أن يكون هناك قوس قمر مزدوج وهي إحدى أهم الظواهر الضوئية الغريبة.

أضواء شبح المرفأ:

توجد في النهار والليل بولاية تكساس الأمريكية وفي مناطق للسياح، ويعتقد انها ناتجة عن مصابيح أمامية من الطريق السريع أو حرائق المخيم في الليل أو ناتجة عن تأثير تقلب درجات الحرارة لارتفاع المدينة عن سطح البحر بشكل كبير وينكسر الهواء الدافيء والبارد لذلك يمكن رؤيتها.

فاتا مرجانة:

تظهر فوق الماء ويُصاب من يراها بالذهول، ويراها البحارة المتمرسين وتفسيرها انكسار الماء وتقلبه ويعتقد البعض أنها تفسير لأسطورة سفينة عبر الأفق ملقاء في عرض سفينة أخرى مما يجعلها تبدو كأنها لا تلمس الماء.

الفلاش الأخضر:

تبدو الشمس وكأنها حافة خضراء صغيرة، وتحدث إذا كانت الشمس تُشَاهَد فوق سطح الماء والهواء غير ملوث، ونادرا ما يظهر باللون الأزرق بدل الأخضر الشائع وهي إحدى الظواهر الغريبة والشائعة.

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