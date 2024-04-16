محافظ الإسماعيلية يتابع بدء استلام القمح المحلي لموسم 2024 بصومعة القنطرة شرق

أشرف اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على عملية استلام محصول القمح المحلي لموسم ٢٠٢٤ في صومعة مركز ومدينة القنطرة شرق.

وشهدت هذه العملية حضورًا مميزًا من قبل رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، ومدير التموين، بالإضافة إلى وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية وعضو من هيئة سلامة الغذاء، ومندوب صومعة القنطرة شرق.

وفي هذا السياق، قدم وكيل وزارة الزراعة شرحًا مفصلًا حول المساحة المزروعة بمحصول القمح لموسم ٢٠٢٤ في مراكز المحافظة، حيث بلغت نحو ٣٨ ألف فدان.

وأكد "بشارة" على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من القموح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.



ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن واللجان المُشَّكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد القموح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد القموح.

ومن الجدير ذكره، أن مجلس الوزراء قد وافق على حافز إضافي لتوريد إردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٤، ليصبح سعر توريد الإردب ٢٠٠٠ جنيهًا درجة نظافة أولى ٢٣.٥ قيراط، و١٩٥٠ جنيهًا درجة نظافة ثانية ٢٣ قيراط، و١٩٠٠ جنيهًا درجة نظافة ثالثة ٢٢.٥ قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن ٢٢.٥ قيراط، وقد لقي هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.