تحرير 30 محضرًا لعدد من المنشآت الغذائية خلال حملات بالإسماعيلية

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك، كما شنَّت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية صحة الإسماعيلية حملة مكثفة على المنشآت الغذائية حيث تم المرور على عدد ٣٠ منشأة غذائية تنوعت بين بقالة ومطاعم، وأسفرت الحملة عن إعدام ٥٩ كجم و١٦ لتر من السلع منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتحرير ٣٠ محضر مخالفة منها ١٣ محضر جنحة صحية و١٧ محضر لعدم نظافة المنشأة، وسحب عينات متنوعة من الأغذية المتداولة بالأسواق؛ للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وصدور عدد ٣ توصيات بالغلق لعدم وجود رخصة، وذلك في رابع أيام عيد الفطر المبارك للعام الهجري ١٤٤٥ بناءً على تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وفي إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مستشفيات المحافظة والوحدات الصحية، خلال أيام عيد الفطر المبارك للعام الهجري ١٤٤٥.



وأضاف وكيل الوزارة أن فريق صحة البيئة قام بالمرور على محطتين مياه ومحطة صرف صحي بأبوصوير والتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقًا للمعايير الصحية.

كما قامت لجان الإشراف بالمرور على مكاتب الصحة والوحدات الصحية ومراكز عقر الحيوانات لليوم الرابع على التوالي، بالتنسيق مع مسئول مكاتب الصحة ومسئول مراكز العقر؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الوقائية وتواجد الأطقم الطبية حسب جداول النوبتجيات، حيث قامت اللجان بمتابعة كشوف تسجيل المواليد والوفيات وتطعيمات الأطفال الدورية من عمر يوم وحتى عام ونصف، كما تم التأكد من توافر الطعوم والأمصال بمراكز عقر الحيوان.