إحالة 4 متهمين للجنايات ارتكبوا جريمة قتل عمد في المنيا

أمرت النيابة العامة بإحالة 4 متهمين، وهم "م. م. ا"، وشقيقه "ا. م. ا"، ونجل عمه "ع. ك. ا"، وشقيقه "م. ك. ا"، إلى محكمة الجنايات وذلك لاتهامهم بجريمة قتلٍ، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد في المنيا.

كشف أمر الإحالة، عن أن المتهمين بدائرة مركز بني مزار في محافظة المنيا قتلوا المجني عليه "م.س" بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة.

وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفا مروره منه وكمنوا له في الزراعات القريبة من منزله، وما أن ظهر لهم ظفروا به فأطلقوا صوبه أعيرة نارية وما أن سقط أرضًا حتى تعدوا عليه ضربا وطعنا بالأسلحة البيضاء تالية الوصف ثم ألقوه في ترعة المياه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين إزهاق روحه.

المتهمان الأول والثالث أحرز كل منهما بندقية آلية حال كونها ما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والمتهمان الثاني والرابع بندقيتين آليتين.

كما أن المتهمين الأول والثالث أحرز كلا منهما 9 طلقات والمتهمين الثاني والرابع حاز بواسطة المتهمين الأول والثالث 9 طلقات، كما أحرز المتهم الثاني خنجرًا، فيما أحرز المتهم الرابع عصا.