الولايات المتحدة تعتزم تطبيق عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، عزم الولايات المتحدة على فرض عقوبات جديدة على إيران في الأيام القادمة نتيجة للهجوم غير المسبوق على إسرائيل.

وأشارت يلين، خلال كلمتها في واشنطن، إلى أن العقوبات المقبلة قد تستهدف قدرة إيران على تصدير النفط، مع التركيز على صادراتها من النفط كوسيلة للضغط عليها.

وأكدت يلين أن الولايات المتحدة تنوي اتخاذ إجراءات عقابية إضافية ضد إيران، مشيرة إلى أن هناك جهودًا دبلوماسية مكثفة للضغط على إيران لكبح نشاطها المزعزع للاستقرار. وقالت إن الهجوم الذي شنته إيران بإطلاق أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة على إسرائيل، كان ردًا على الضربة التي استهدفت قنصليتها في دمشق، وهو يشكل تحدٍ جديدًا في العلاقات الإقليمية.

وأكدت يلين على أهمية اتخاذ إجراءات لتقييد القدرة العسكرية لإيران وتقليص تأثيرها السلبي على الاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن الولايات المتحدة لن تتهاون في تطبيق العقوبات وتعزيز الضغط الدولي على إيران.