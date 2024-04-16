مدينة الحسنة تستعد لافتتاح مشروعات تنموية خلال الاحتفال بالعيد القومي لشمال سيناء

أجري مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء استعداداته لافتتاح بعض المشروعات خلال الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة شمال سيناء فى نطاق اهتمام القيادة السياسية بشبه جزيرة سيناء وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة على أرض وسط سيناء وفى إطار استعدادات محافظة شمال سيناء لافتتاح مجموعة من المشروعات التنموية خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة خلال إبريل الحالى وتنفيذا لتوجيهات محافظ شمال سيناء بمتابعة جميع المشروعات تحت الإنشاء تمهيدا لافتتاحها خلال الاحتفال بعيد تحرير سيناء .

وعليه قام مرزق رزيق سالم نائب رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء بجولة تفقدية لمدرسة الجوفه النموذجیه التى سيجري افتتاحها تزامناً مع اعياد المحافظة وذلك لمتابعة الموقف على الطبيعة قبل الافتتاح حيث تفقد جميع اقسام المدرسة مستمعا لشرح كامل عن المدرسة ويتكون المبنى من عدد ٢ فصل رياض اطفال وعدد ٦ فصول للتعليم الابتدائي وعدد ٣ فصول للتعليم الاعدادى كما يتضمن المبنى ملعب نجيل صناعي ومعمل للعلوم ومعمل حاسب آلي ومكتبة ومصلى بالإضافة إلى استراحة للمعلمين ومكاتب إدارية كما يتم تزويد الفصول بمجموعة من السبورات الذكية والتى تعمل على عرض مفصل للمعلومات مما يساهم فى تحويل العملية التعليمية من عملية صعبة إلى عملية سهلة وبسيطة ويؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية بما يتماشى مع متطلبات العصر وتوظيف التكنولوجيا واستغلالها فى هذا القطاع .



ومن جانبه أكد نائب رئيس مركز ومدينة الحسنة أن الدولة تسعى لدفع عجلة التنمية المستدامة فى وسط سيناء وذلك لجذب السكان من محافظات الجمهورية لشبه جزيرة سيناء يآتى ذلك ضمن خطة الدولة لتعمير وتنمية سيناء .