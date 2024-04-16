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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الإمارات تحذر من خطورة تصاعد التوتر بالمنطقة وتأثيره على الأمن الإقليمي والدولي

الإمارات
الإمارات
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أكدت الإمارات أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع لمنع انجرار المنطقة إلى مستويات جديدة من التوتر وعدم الاستقرار، محذرة من خطورة تصاعد التوتر بالمنطقة وتأثيره المباشر على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم "الثلاثاء"، بين وزيري الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ونظيره المجري بيتر زيجارتو، حيث بحثا مجمل التطورات الخطيرة في المنطقة وتداعياتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشار الشيخ عبد الله بن زايد إلى أن الأولوية العاجلة خلال المرحلة الراهنة هي التهدئة وحماية أرواح كافة المدنيين، مؤكدًا أهمية تكثيف المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة وتخفيف معاناتهم.

الامارات عبد الله بن زايد المجر