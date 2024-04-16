تونس تؤكد أهمية العلاقات الراسخة والتعاون مع السعودية

أكد رئيس مجلس وزراء تونس، أحمد الحشاني، أهمية العلاقات التونسية - السعودية الراسخة بين البلدين، والتعاون الثنائي في شتى الميادين الصحة، الطاقة، الصناعات الدوائية، وتحفيز الاستثمار في الاقتصاد الرياضي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء التونسي، اليوم/الثلاثاء/، رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر آل سعود بقصر الحكومة بالقصبة، بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال الرياضي الواعد، وتنظيم فعاليات إقليمية وقارية.

وأشار الحشاني إلى ضرورة النهوض بقطاع الرياضات الالكترونية في تونس باعتباره قاطرة مهمة في الديناميكية الاقتصادية المستقبلية، وذلك عبر ما يوفره من سلاسل خلق القيمة ومواطن الشغل لفائدة الشباب.

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية بريادة التونسيين وخاصة الشباب منهم في مجال الرياضات الإلكترونية، وذلك لما لديهم من مهارات تقنية، وحس صناعي متميز، وقدرة عالية على الابتكار.