إحالة أوراق 3 متهمين بقتل شخص ببورسعيد إلى المفتي

قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، بإجماع الأراء، اليوم الثلاثاء، إحالة ملف دعوى محاكمة 3 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل عددا من الأشخاص، وذلك باستخدام حيوان - كلب - لإثارة الرعب وأسلحة بيضاء، لمفتي الديار المصرية وحددت جلسة 14 مايو المقبل لإيداع التقرير والنطق بالحكم.

إحالة أوراق 3 متهمين بقتل شخص ببورسعيد إلى فضيلة المفتي

كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة وعلى النيابة تنفيذه.

وتعود أحداث القضية إلى 5 يوليو 2023، باتهام 3 أشخاص باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم: محمد عثمان الصعيدي، ووائل ابراهيم، وأحمد علي الخولي، ومحمد الخولي، وذلك بقصد تخويفهم وترويعهم والحاق الأذى المادي بهم لفرض السطوة عليهم، واصطحبوا حيوان يثير الزعر - كلب، وأسلحة بيضاء، وقتلوا المجني عليه: محمد عثمان السيد عبد الصعيدي عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك بأن ظفروا به فسدد له المتهم الأول طعنه بالسلاح الأبيض - خنجر - موضع مقتل بالجانب الأيمن من الصدر، سقط على إثرها أرضا، ثم تولى المتهمين الثاني والثالث تعدي عليه ضربا بالأسلحة البيضاء قاصدين من ذلك قتله، مما نتج عنه الإصابات التي أودت بحياته.

كما تعدوا على المجني عليه: وائل ابراهيم السيد باستخدام كلب، فاحدثوا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والذي أعجزه عن ممارسة أشغاله لمدة تزيد عن 20 يوما، وأحرزوا خنجرا وسكينا وشومه بغير ترخيص.