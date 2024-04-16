بالصور.. "تعليم القاهرة" تعلن جداول امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣؛ إذ تجرى الامتحانات خلال الفترة من ٨ مايو إلي ٢٣ مايو ٢٠٢٤ .

وأشار أيمن موسى وكيل أول الوزارة، مدير المديرية إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الاثنين ١٣ مايو

- امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله ستكون في الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الاثنين ١٣ مايو.

- امتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو .

- امتحانات الصف الثاني الاعدادي العام والرياضي وما يعادله الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو .

- امتحانات النقل الإعدادي المهني وما يعادله من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو .

- امتحانات النقل للتعليم الفنى من الأربعاء ٢٠٢٤/٥/٨ حتى الثلاثاء ٢٠٢٤/٥/٢١.

- امتحانات النقل للتعليم الثانوي العام من الأحد ٢٠٢٤/٥/١٢ إلى الخميس ٢٠٢٤/٥/٢٣ .

- امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس ١٦ مايو حتى الأربعاء ٢٢ مايو.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه سيتم امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومى الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٩، الثلاثاء ٢٠٢٤/٤/٣٠ مع استمرار الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.