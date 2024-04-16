صحيفة أمريكية: روسيا تساعد إيران على تحسين دفاعها الجوي استعدادا للهجمات الإسرائيلية

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن روسيا تساعد إيران في تعزيز دفاعها الجوي ضد أي هجوم إسرائيلي محتمل.

ووفقا للصحيفة الأمريكية فأن وفدا إيرانيا زار العام الماضي مصنعا لإنتاج منصات الإطلاق ومكونات أخرى للدفاع الجوي، بما في ذلك نظام إس-400، الذي يعتقد أنه قادر على اكتشاف الطائرات الشبح في خدمة سلاح الجو الإسرائيلي.

وبحسب الصحيفة فقد وصفت وثيقة روسية، كشفها قراصنة وتسربت عبر الإنترنت، زيارة الإيرانيين بأنها فرصة لإظهار الإمكانات العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تقدمها روسيا لإيران.

وأضافت الصحيفة أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الزيارة أدت إلى شراء أنظمة دفاعية، لكن التقييم في مجتمع الاستخبارات الأمريكية هو أنها تشهد على تعميق العلاقة الاستراتيجية بين طهران وموسكو، والتي بدأت تتشكل خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت الصحيفة، إن إيران وافقت على تزويد روسيا بطائرات بدون طيار من طراز "شاهد"، والتي طارت لأول مرة تحت الاسم الروسي "جران"، وساعدت لاحقا في إنشاء مصنع وخط إنتاج للطائرات بدون طيار في منطقة "ألبوغا" الصناعية بالقرب من مدينة كازان.

وفي أبريل من العام الماضي، زار وفد روسي إيران وأعجب بالطائرات بدون طيار المزودة بمحرك توربيني والقادرة على الوصول إلى سرعة حوالي 500 كيلومتر في الساعة.