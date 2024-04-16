ads
الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

صحيفة أمريكية: روسيا تساعد إيران على تحسين دفاعها الجوي استعدادا للهجمات الإسرائيلية

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن روسيا تساعد إيران في تعزيز دفاعها الجوي ضد أي هجوم إسرائيلي محتمل.

ووفقا للصحيفة الأمريكية فأن وفدا إيرانيا زار العام الماضي مصنعا لإنتاج منصات الإطلاق ومكونات أخرى للدفاع الجوي، بما في ذلك نظام إس-400، الذي يعتقد أنه قادر على اكتشاف الطائرات الشبح في خدمة سلاح الجو الإسرائيلي.

وبحسب الصحيفة فقد وصفت وثيقة روسية، كشفها قراصنة وتسربت عبر الإنترنت، زيارة الإيرانيين بأنها فرصة لإظهار الإمكانات العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تقدمها روسيا لإيران.

وأضافت الصحيفة أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الزيارة أدت إلى شراء أنظمة دفاعية، لكن التقييم في مجتمع الاستخبارات الأمريكية هو أنها تشهد على تعميق العلاقة الاستراتيجية بين طهران وموسكو، والتي بدأت تتشكل خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت الصحيفة، إن إيران وافقت على تزويد روسيا بطائرات بدون طيار من طراز "شاهد"، والتي طارت لأول مرة تحت الاسم الروسي "جران"، وساعدت لاحقا في إنشاء مصنع وخط إنتاج للطائرات بدون طيار في منطقة "ألبوغا" الصناعية بالقرب من مدينة كازان.

وفي أبريل من العام الماضي، زار وفد روسي إيران وأعجب بالطائرات بدون طيار المزودة بمحرك توربيني والقادرة على الوصول إلى سرعة حوالي 500 كيلومتر في الساعة. 

واشنطن بوست الامريكية إيران هجوم إسرائيلي محتمل الدفاع الجوي الإيراني سلاح الجو الإسرائيلي الطائرات الشبح إسرائيل وإيران