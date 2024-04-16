القبض على المتهم بالتحرش بالطالبات داخل جامعة خاصة بمدينة 6 أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على ميكانيكي المتهم بالتحرش بالطالبات داخل مبني عيادات جامعة خاصة بمدينة 6 أكتوبر.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بالطالبات داخل جامعة خاصة بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام ميكانيكي بالتحرش بالطالبات خلال تواجده داخل مبني عيادات الجامعة وجري ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.