أول أيام الموسم.. توريد 11 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

بدأت أعمال توريد محصول القمح، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة 11.648 طن من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 290089 فدان، حيث بلغ عدد الشون والصوامع الجاهزة لإستلام القمح 37 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة بطاقة إستيعابية تتجاوز 681 ألف طن.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة أن المحافظة تعد من المحافظات الواعدة زراعيًا، وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب التوريد العام الماضي.

كما وجهت بضرورة المراجعة الدورية لكافة التجهيزات المتعلقة بعملية التوريد خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليمها للمزارعين حيث تمت أعمال المعاينة من مديريتي التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن مواقع إستلام وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من إعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع .

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية لموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة وتحفيزهم لعمليات التوريد وفقا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط،و1950 جنيه نقاوة 23 قيراط و1900 جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالى.