حملات يومية لرفع كفاءة منظومة النظافة بالشوارع والطرق العامة بالشرقية

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل والتي تشمل رفع تراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع ودهان البلدورات فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة حفاظاً على بيئه صحية ونظيفه أمام المواطنين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملة نظافة شملت منطقة تقسيم البشويه خلف مستشفى العام ورفع المخلفات والرتش حفاظاً على الصحة العامه للمواطنين والمظهر الحضاري بالمنطقة.

كما تم صيانة وتركيب الكشافات واللمبات بناحية بيشة عامر وحتي ميت جابر ومن بيشة عامر حتي كفر نشوه وعمل صيانه شامله لكافة اللمبات وتركيب لمبات وكشافات للحفاظ علي المواطنين من الحوادث كما تم شن حملة نظافة على طريق بحر مويس من عزبة عاصم حتى قناطر بندف بدائرة الوحده بالتلين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين،حملة نظافة على الطرق بدائرة الوحده المحلية بالسعديين ورفع مخلفات وتراكمات القمامة من علي الطرق الرئيسية ومداخل القرى بالسعديين وسرعة الاستجابة بإصلاح خط مياه رئيسي قطر 600 المغزي الي الوحده المحلية بالكامل.

وفي مركز مشتول السوق تم متابعة أعمال رفع كفاءة الانارة وصيانة الأعمدة والكشافات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمدينة والوحدات المحلية شملت شارع عمربن الخطاب حفاظاً على أرواح المواطنين فضلا عن استمرارحملات النظافة ورفع تراكمات القمامة وتنظيف شوارع المدينة وتم رفع القمامة الموجودة بالشوارع والمناطق المتجمع بها القمامة وتشجيع العمال ونقلها الى النقطة الوسيطة الثابتة بمدينة مشتول السوق لخلق جو صحى وبيئى نظيف.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بمتابعة أعمال إصلاح وصيانة وتشغيل وخروج المعدات والتأكد من توافر المواد البترولية لتموين المعدات وكذلك متابعة إلتزام السائقين بخطوط السير المقرره لهم كلاً فى قطاعه من أجل رفع كفاءة الحملة الميكانيكية لحى أول الزقازيق،كما تم متابعة اعمال النظافة ورفع المخلفات والاتربة والتراكمات من منطقة الفالوجه وشارع الجلاء وشارع فاروق وعبدالعزيز اباظه وعبد السلام عارف وسعد زغلول و شوارع ومياديين الحى.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بأعمال النظافة العامة ورفع كفاءة منظومة النظافة لخلق بيئة نظيفة ولائقة بالمواطن وخالية من التلوث اشتملت الاعمال على رفع المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية.