بالفيديو.. فنانون يتدربون لحفل إيقاد شعلة أولمبياد باريس 2024

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، لقيام عدد من الفنانين بالتدريب لحفل إيقاد شعلة أولمبياد باريس 2024، حيث تم إيقاد شعلة خلال بروفة الألعاب الأولمبية في اليونان، قبل يوم واحد من حفل الإضاءة الرسمي لأولمبياد باريس.

يذكر أن الممثلة ماري مينا، التي تلعب دور الكاهنة الكبرى حسب التقليد الإغريقي القديم، تحمل الشعلة خلال البروفة النهائية لحفل إيقاد الشعلة لأولمبياد باريس، والذي سيحضره كبار مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمي باريس، وسيتم الاحتفاظ بالشعلة المضاءة أمام معبد هيرا كنسخة احتياطية.