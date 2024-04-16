حظر التجوال في ولاية النيل الأبيض بالسودان

أصدر والي ولاية النيل الأبيض السودانية المكلف، قرارًا بتعديل فترة حظر التجوال داخل الولاية، حيث يصبح الحظر ساريًا من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا.

أطلق الجيش السوداني عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على ولاية الجزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، وتتم العملية عبر 5 محاور رئيسية.

تمكن الجيش من استعادة السيطرة على محلية أم القرى شرقي الولاية من قوات الدعم السريع.

تعتبر هذه العملية من أكبر العمليات البرية التي تشهدها الحرب الدائرة في السودان منذ 15 أبريل 2023.

تشرف على العملية خطة عسكرية وضعها رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان.

تشارك في العملية قوات مسلحة مدعومة بالطيران والمسيرات والدبابات.

تقدر القوة المكلفة باستعادة السيطرة على الولاية بنحو 40 ألف مقاتل.

