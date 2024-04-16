ضبط طرفي مشاجرة بالقاهرة وبحوزتهم أسلحة نارية

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله (شخصين- مقيمان بدائرة القسم) مصابان برش خرطوش إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال وبسؤالهما أقرا بأنهما حال تواجدهما بدائرة القسم تصادف حدوث مشاجرة بين طرف أول (شخصين) وطرف ثان (سائق) بسبب أولوية المرور قام على أثرها الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية من فردين خرطوش مما نتج عن ذلك حدوث إصابتهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم (2 فرد خرطوش - طلقات نارية - سلاح أبيض).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.