قوات الاحتلال تنشر قناصتها على أسطح البنايات خلال اقتحام مدينة قلقيلية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نشرت قناصتها على أسطح البنايات خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.

وشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في بلدة حبلة جنوب قلقيلية، عرف منهم حتى الآن: تامر ياسر عودة، مراد خليل مرداوي، عزيز نشأت شهوان، باهر محمد درة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين من الحي الشرقي، واعتقلت عددًا من الشبان الفلسطينيين خلال اقتحام المدينة وهم: عز الدين الزرعيني، محمد العجاوي، رامي العجاوي، فادي الصوص وصبحي الجعفر.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم، باستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي تل السلطان غرب رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.