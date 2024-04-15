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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا توماس

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين،  الأنبا توماس مطران إيبارشية القوصية ومير، الذي عرض على قداسته عددًا من الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

الجدير بالذكر ان قداسة البابا تواضروس الثاني قد استقبل ايضا في المقر البابوي بالقاهرة،  مجموعة من خريجي وطلبة كلية الحقوق جامعة القاهرة من أبناء الكنيسة القبطية.

ورحب بهم قداسته وحرص على التعرف عليهم، وشجعهم على ضرورة التميز في الدراسة والحياة العملية ليستطيعوا أن يخدموا المجتمع والكنيسة بكفاءة وأمانة.
وألقى قداسة البابا عليهم كلمة من خلال مزمور ١٣٩ وارتباطه بآحاد الصوم الكبير، ثم أدار حوارًا حول موضوع الكلمة وأجاب على أسئلتهم.

كما استمع لمقترحاتهم بخصوص التحديات التي يواجهها الشباب في عصر السوشيال ميديا، ومنحهم بعض النصائح الخاصة عملهم في مجال المحاماة.

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