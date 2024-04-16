"داعش" يهدد العالم: انتظرونا فى أوروبا

التنظيم الإرهابى يخطط مرة أخرى لمهاجمة الغرب.. وحالة استنفار فى دول غربية عديدة

عاد تنظيم «داعش» الإرهابى إلى احتلال عناوين الأخبار الدولية من خلال سلسلة من الهجمات المميتة البارزة في الخارج، بينما يهدد أيضًا بتوسيع نطاق عملياته من خلال مهاجمة بعض الأحداث الرياضية الأكثر شعبية في العالم - في العام الذي سيشمل إقامة الألعاب الأوليمبية في إحدى المناطق الحضرية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أوروبا.

وفي الوقت نفسه، لا تزال الولايات المتحدة مُهددة بشدة من قبل التنظيم الأكثر توحشًا، وفقًا لمتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي.

بينما ظهر «داعش» لأول مرة كتهديد عابر للحدود قبل أكثر من عقد من الزمن، فإن طبيعة أنشطته تغيرت منذ أن تم سحق الخلافة التي أعلنها ذات يوم والتي امتدت في السابق إلى أجزاء كبيرة من العراق وسوريا من خلال حملات منفصلة شنتها قوات محلية وإقليمية ودولية، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وإيران، وتمكن التنظيم من تعزيز وجوده خارج منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك عدد من الدول الأفريقية، وكذلك أفغانستان، موطن ولاية «داعش» النشطة بشكل خاص، والمعروفة باسم داعش- خراسان.

على الرغم من أن أعمال العنف المرتبطة بعودة «داعش» الأخيرة تركزت على الدول المعنية التي أقامت فيها الجماعة قاعدة لها، إلا أن داعش- خراسان عبرت الحدود بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، مستهدفة باكستان وتركيا وإيران، حيث أعلنت الجماعة الإرهابية مسئوليتها عن هجومها الأكثر دموية. في تاريخ الجمهورية الإسلامية الممتد ٤٥ عامًا في يناير.ثم، في شهر مارس، أعلنت داعش المسئولية عن محاصرة قاعة الحفلات الموسيقية خارج موسكو، مما أسفر عن مقتل ١٤٥ شخصًا، وكان ذلك بمثابة الهجوم الأكثر دموية في روسيا منذ عقدين من الزمن، والهجوم الأكثر دموية للجماعة على الإطلاق في أوروبا.

منذ الهجوم الذي وقع في ٢٢ مارس على قاعة مدينة كروكوس، دعا أنصار داعش إلى مزيد من إراقة الدماء في روسيا وأماكن أخرى في أوروبا. هددت الملصقات الرقمية اللامعة التي نشرتها صحيفة العزايم، الذراع الإعلامي لتنظيم «داعش» في ولاية خراسان، بمهاجمة الملاعب التي تستضيف مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الجارية في لندن ومدريد وباريس.

ودعا أحد الملصقات أتباعه إلى إعادة خلق مجد عمليات إطلاق النار والتفجيرات الانتحارية المتزامنة التي اجتاحت باريس في نوفمبر ٢٠١٥، وحث على تنفيذ تكتيكات مماثلة في ملعب بارك دي برينس، وهو ملعب كرة قدم يتسع لـ٥٠ ألف مقعد ويستضيف حاليًا دوري أبطال أوروبا. يمكن استخدامها أيضًا خلال الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة لعام ٢٠٢٤.

ويقول الخبراء إن الدعوات إلى العمل هي جزء من نمط مثير للقلق يؤدي في أغلب الأحيان إلى أعمال عنف في العالم الحقيقي.

وقال لوكاس ويبر، كبير المستشارين في مؤسسة فالينز جلوبال والمؤسس المشارك لشبكة أبحاث ميليتانت واير، لمجلة نيوزويك: «لقد رأيت هذا الاتجاه من قبل، إنهم يحددون مساحة المعلومات، ويبدأون الانتقادات والتهديدات، ويحددون الأهداف، وفي كل مرة يبدو أنهم في نهاية المطاف يضربون بالطرق التي يقولونها».

إعادة الهيكلة

في حين أن داعش-خراسان لا يسيطر على الأراضي المترامية الأطراف التي سيطر عليها التنظيم المركزي للجماعة خلال ذروتها قبل حوالي عقد من الزمن، فقد أنشأ شبكة متطورة من الاتصالات المتاحة بعدد متزايد من اللغات للوصول إلى جماهير جديدة، ومن أشهر إصداراتها التي تصدرها العزايم مجلة صوت خراسان.

ويحمل غلاف العدد الأخير، الذي نُشر يوم الإثنين ٨ أبريل الجارى، صورة للهجوم على قاعة كروكوس، إلى جانب صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والدب الجريح، بعنوان «الدب الحائر».

وأشاد المقال المصاحب بـ«الغارة البطولية في موسكو، قلب روسيا الصليبية» التي تمت بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات على اليوم الذي سيطر فيه تنظيم «داعش» على معركته الأخيرة في الباغوز بسوريا.

وجاء في المقال: «هذه المرة، ليس المسلمون، بل المسيحيون هم الذين يتحملون المسئولية عن فظائعهم وأعمالهم الوحشية، هذا هو حقا الدين الذي يدينون به. هذا الدين عظيم لدرجة أن العديد من الدول الكافرة والصليبية الأخرى ستدفعه قريبا إن شاء الله».

وأكد مقال منفصل: «أننا نجدد ونكرر تحريضنا للأسود المنفردة لبذل الجهود لاستهداف الصليبيين واليهود في كل مكان»، وحملت الصفحة الأخيرة من المجلة تحذيرًا مشئومًا: «صورة لمقاتل مسلح موضوعة داخل حافلة مفخخة، إلى جانب عبارات مرحبا بكم في أوروبا، وآخر مكالمة قبل الخروج».

ومن بين التضمينات البارزة الأخرى في أحدث مجلة لولاية خراسان نصائح مفصلة حول الأمن السيبراني ونداء للتبرعات عبر عملة «Monero» المُشفرة، وقد سمحت مثل هذه المنصات التي يصعب تتبعها، والتي تم تضخيمها من خلال استراتيجية تسويق ذكية، للمجموعة بجذب المقاتلين والأموال من جميع أنحاء العالم بطرق لم تكن مجدية من الناحية الفنية حتى وقت قريب إلى حد ما، وقال «ويبر»: «كل مجموعة عرقية لغوية لها فرعها الإعلامي الخاص وطرق جمع التبرعات الخاصة بها، إن توسع الأجهزة الإعلامية إلى المزيد من اللغات قد سمح لها بالوصول إلى نطاق أوسع من شرائح الجمهور المستهدف وتجنيدها وجمع الأموال منها».

وأشار إلى أن كل هذا مترابط وكل عواقب هذا النوع من النطاق الدولي فيما يتعلق بالدعاية، وهجماته في مسرح العمليات على الرعايا والمصالح الأجنبية، والآن تتسارع قدرة العمليات الخارجية.

وهكذا، فقد تفوق تنظيم «داعش» في تقديم نفسه كقوة موحدة غير طائفية وبطل لمختلف القضايا العرقية والدينية في جميع أنحاء آسيا، حيث حظيت المجموعة بدعم المجتمعات الساخطة التي تنحدر من دول مثل أفغانستان والصين والهند وإيران. وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وخارجها.

كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مجرد بقايا من داعش المتراجع، إن فرع خراسان الذي يقود الآن الدعوة لمهاجمة الغرب ينتج إعلانات دعائية بلغات أكثر من أي فرع آخر لتنظيم الدولة منذ ذروة الخلافة في العراق وسوريا.

أوروبا في حالة تأهب قصوى

إن التدفق المستمر والمتزايد للتحذيرات الموجهة إلى أوروبا، وخاصةً التهديد المتمثل في دوري أبطال أوروبا، لم يمر دون أن يلاحظه أحد.

وفي هذا السياق قال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان تمت مشاركته مع مجلة نيوزويك: «نحن نعمل بشكل وثيق مع شركاء الأمن والشرطة ردًا على الدعاية الدنيئة المتعلقة بدوري أبطال أوروبا، لضمان أحداث آمنة وممتعة للجميع، سنواصل اتخاذ جميع الخطوات للحفاظ على سلامة المشجعين».

وفي الوقت نفسه، حشدت إسبانيا أكثر من ٢٠٠٠ من عناصر الشرطة الوطنية والحرس المدني، إلى جانب ضباط إضافيين من شرطة بلدية مدريد لضمان إقامة مباراتين في دوري أبطال أوروبا يومي الأربعاء والخميس ١٠ و١١ أبريل الجاري في العاصمة بأمان، وفقًا لمتحدث باسم وزارة الداخلية الإسبانية.

وقال المتحدث لمجلة نيوزويك: «فيما يتعلق بمنع التهديد الإرهابي، قامت قوات وهيئات أمن الدولة بتفعيل جميع أنظمة الإنذار المبكر والحماية الخاصة بها، وأصبحت آليات الرد الخاصة بها جاهزة ومستعدة».

وأضاف المتحدث: «تبنت الحكومة وقوات أمن الدولة جميع المبادرات ذات الصلة لضمان سلامة كل من المشاركين والحاضرين في الحدثين الرياضيين والمواطنين الإسبانيين بالكامل، الذين يمكنهم القيام بأنشطتهم اليومية».

وأعلنت فرنسا أيضًا عن إجراءات لتحسين الأمن بعد أن كشف الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي أن البلاد أحبطت العديد من مؤامرات داعش في الفترة التي سبقت الهجوم المميت في روسيا.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والهيئة الإدارية لكرة القدم الأوروبية التي تشرف على دوري أبطال أوروبا، إنه على علم بالتهديدات الإرهابية المزعومة التي تم توجيهها تجاه مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، وهو على اتصال وثيق مع السلطات في الأماكن المعنية، وذكر المتحدث أيضًا أنه من المخطط إجراء جميع المباريات كما هو مقرر مع وجود الترتيبات الأمنية المناسبة.

الموت من فوق

مع قيام المسئولين الأوروبيين بتعزيز الإجراءات الأمنية في مباريات دوري أبطال أوروبا الجارية وغيرها من التجمعات الكبيرة ردًا على التهديدات الصادرة عن داعش-خراسان، أحاط الكثير من القلق بالأساليب التقليدية للجماعة المتمثلة في الهجمات المسلحة والتفجيرات الانتحارية.

لكن هناك نوعًا آخر من التهديد الذي يعلن عنه تنظيم داعش-خراسان، وهو التهديد الذي تشكله الطائرات بدون طيار الرخيصة نسبيًا والمتوافرة تجاريًا وسهلة القيادة، ويمكن تجهيز مثل هذه المركبات الجوية بدون طيار بأنواع مختلفة من المتفجرات أو غيرها من المواد القاتلة، وقد تم استخدامها بشكل متزايد في ساحات القتال من الشرق الأوسط إلى القوقاز، ومؤخرًا في أوروبا الشرقية.

قال أليك بيرتينا، الباحث في جامعة كاليفورنيا: «عندما ترى العديد من مقاطع الفيديو من أوكرانيا وسوريا، فمن المؤكد أن أي شخص لديه القليل من الفهم التقني يمكنه أن يتعلم من تلك مقاطع الفيديو، ويلتقط الأشياء ويبدأ في تطوير تجربته الخاصة في استخدام تلك الطائرات بدون طيار».

ظلت مثل هذه التهديدات تطارد المسئولين الأمنيين في جميع أنحاء العالم لسنوات، حيث تستثمر الحكومات بشكل متزايد في القدرات المضادة للطائرات بدون طيار. ولكن كما حذر الخبراء، فإن هذه التدابير المضادة ليست مضمونة تمامًا، هناك دائمًا نوع من الفصل بين ما تدركه الحكومات وبين ما يمكنها فعله بالفعل.

ولا شك أن انتشار تكنولوجيا بناء الطائرات بدون طيار بين مؤيدي داعش في الخارج يُشكل مصدر قلق كبيرًا لأنه لا يتطلب الأمر سوى شخص لديه الكفاءة للقيام بشكل أساسي بما أشارت إليه الجماعات على أنه حرب مفتوحة المصدر.

ألقت سلطات مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة القبض على شخص من هذا القبيل في العام الماضي، وأدين بتصنيع طائرة بدون طيار على وجه التحديد لنقل متفجرات أو أسلحة كيميائية إلى أراضي العدو لصالح داعش.

كشفت وثائق استخباراتية أمريكية، كانت جزءًا من تسريب هائل تم نشره على موقع «Discord» العام الماضي، أن «داعش» بذل جهودًا كبيرة للحصول على أسلحة كيميائية وخبرة في تشغيل الطائرات بدون طيار، كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وكشفت مجموعة التسريبات عن العديد من مؤامرات داعش التي تم إحباطها لمهاجمة بطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢ في قطر، وهي نتيجة ظهرت أيضًا في تقرير صدر في أغسطس ٢٠٢٣ عن مركز مكافحة الإرهاب التابع للأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت.

وحذر خبراء من أن حملة داعش-خراسان الأخيرة الموجهة نحو الأحداث الرياضية أظهرت مستوى مثيرًا للقلق من التحديد والتعقيد.

وقال بعض المحللين إن الملصقات التي نشرتها داعش تجعلهم قلقين حقا لأنها تعطي تعليمات مثيرة للاهتمام حول كيفية شن هجوم مشترك وأن داعش خراسان ينصح الأفراد بتفجير عبوات ناسفة في موقع واحد من الملعب لجعل جزء آخر منه أكثر عرضة للخطر.

تهديد دائم التطور

وقد ردد هذه المخاوف بيتر سميث، الباحث الذي يركز على الحركات المتطرفة في جميع أنحاء العالم، وأشار سميث إلى أن إحدى الصور المحددة التي أنتجها داعش خراسان مؤخرًا تشير إلى عدد مخارج ساحة رياضية كبرى.

وقال «سميث» لمجلة نيوزويك، إن هذه المنشورات عملية للغاية عندما يتعلق الأمر بتقديم الإلهام والتفاصيل التي قد تجعل الهجوم المحتمل أكثر تدميرًا، تطالب الدعاية الأخرى بأن يسافر المهاجمون المحتملون إلى القارة لممارسة العنف.

وبشكل عام، لاحظ أن تنظيم ولاية خراسان أظهر اهتمامًا مقلقًا للغاية بتنفيذ هجوم في الغرب أو التحريض عليه خلال حدث عالمي عام كبير، وظلت الولايات المتحدة أيضًا في مرمى الشبكة المسلحة.

وأضاف «سميث»: «على الرغم من أنها أقل تركيزًا بشكل مباشر، إلا أن الولايات المتحدة في وجهة نظر داعش تعتبر زعيمة "الحملة الصليبية الغربية ضد المسلمين في جميع أنحاء العالم وهي دائمًا موضوع متكرر في دعاية تنظيم داعش».

وقد صنفت مجلة صوت خراسان الأخيرة الولايات المتحدة، إلى جانب روسيا وإيران، على أنها رئيس التحالف الصليبي العالمي الذي تم تجميعه لهزيمة داعش.

ويبدو أن المسئولين في واشنطن ينتبهون لذلك. فقبل يوم واحد فقط من هجوم مارس خارج موسكو - وهو الهجوم الذي حذرت وكالة المخابرات المركزية نظيراتها في روسيا منه في الأسابيع السابقة - قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا للكونجرس، إن داعش- خراسان يحتفظ بالقدرة والإرادة لمهاجمة الولايات المتحدة، والمصالح الغربية في الخارج في أقل من ستة أشهر دون سابق إنذار.

وفي الآونة الأخيرة، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي هذا الأسبوع، إن التهديد الإرهابي الأجنبي واحتمال وقوع هجوم منسق هنا في الوطن، مثل هجوم داعش-خرسان الذي شهدناه في قاعة الحفلات الموسيقية الروسية قبل أسبوعين أصبح الآن مثيرًا للقلق بشكل متزايد.

وقال المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي لمجلة نيوزويك: «في حين أن ممارستنا المعتادة هي رفض التعليق على المعلومات التي قد نشاركها مع شركائنا، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي يجمع باستمرار معلومات استخباراتية حول التهديدات المحتملة».

وتابع المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي: «تظل مكافحة الإرهاب أولويتنا الأولى ونحن نشارك المعلومات بانتظام مع شركاء إنفاذ القانون للمساعدة في حماية المجتمعات التي نخدمها جميعًا، ويشجع مكتب التحقيقات الفيدرالي أفراد الجمهور على توخي اليقظة والإبلاغ عن أي شيء يعتبرونه مريبًا لسلطات إنفاذ القانون».

كما دعا المتحدث باسم وزارة الأمن الوطني، إلى توعية الجمهور بالتهديدات المحتملة، وقال: «تواصل وزارة الأمن الوطني العمل مع شركائنا لتقييم بيئة التهديد، وتقديم التحديثات للشعب الأمريكي، وحماية وطننا، نحث الجمهور على البقاء يقظًا والإبلاغ الفوري عن الأنشطة المشبوهة إلى سلطات إنفاذ القانون المحلية».

ومع انخراط وكالات إنفاذ القانون والمسلحين العابرين للحدود الوطنية في لعبة القط والفأر عالية المخاطر، حذر سميث من أن داعش والجماعات التابعة لها أثبتت أنها عدو مرن وصبور قادر على التطور لمواجهة التحديات الجديدة.

وقال: «لم يختف تنظيم داعش قط، وما يسمى عودة هو التكيف مع الواقع الجديد الذي تلعبه الفروع الفردية في كل شيء من الإنتاج الإعلامي إلى التخطيط للهجمات».