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الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بلينكن: لا نسعى للتصعيد في الشرق الأوسط وإنما لتنسيق رد دبلوماسي لمنع ذلك

وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده لا تسعى لحدوث تصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وأن بلاده عملت على تنسيق رد دبلوماسي لمنع ذلك.

وقال بلينكن -خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة /واشنطن/- إن الهجوم الذي وجهته إيران ضد إسرائيل يمثل أول هجوم مباشر، وأن هناك أكثر من 300 من الذخيرة أطلقت من بينها صواريخ باليستية.

ولفت بلينكن إلى أنه خلال الساعات الماضية، عملت بلاده على تنسيق رد دبلوماسي بهدف منع التصعيد، مؤكدا أنه يتعين أن تكون القوة والحكمة وجهان لعملة واحدة وأنه أجرى اتصالا وثيقا مع الشركاء في المنطقة بشأن الأمر، متعهدا بمواصلة ذلك في الساعات والأيام المقبلة.

أنتوني بلينكن الشرق الأوسط وزارة الخارجية الأمريكية