البيت الأبيض: إسرائيل ستقرر بنفسها إمكانية الرد على الهجوم الإيراني

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، مساء اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لا تشارك في عملية صنع القرار في إسرائيل فيما يتعلق بالرد على الهجوم الإيراني.

وفيما يتعلق بالرد على الهجوم الإيراني، أضاف كيربي أن "الحكومة الإسرائيلية ستقرر بنفسها ما إذا كانت سترد وكيف".

وتابع: سنعمل جنبا إلى جنب مع دول مجموعة السبع الأخرى، على فرض عقوبات ضد برنامج الصواريخ الإيراني وضد الإجراءات الأخرى التي ينفذها الإيرانيون”.

وقال كيربي إن الرئيس بايدن أوضح في المحادثات العامة والخاصة أنه لا يريد أن تتصاعد الحرب في غزة إلى صراع إقليمي.

واستطرد: "من المؤكد أنه لا يسعى إلى الحرب مع إيران أيضا، وأنا متأكد من أن رئيس الوزراء نتنياهو يدرك مخاوف الرئيس".