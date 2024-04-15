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الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مسؤول أمريكي كبير: بايدن لن يمنع نتنياهو من مهاجمة إيران

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو
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قال مسؤول أمريكي كبير، مساء اليوم الإثنين، لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن الرئيس الأميركي جو بايدن لن يمنع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مهاجمة إيران، ردا على هجوم طهران على إسرائيل ليل السبت والأحد.

وفي وقت سابق، قال المبعوث الإيراني للأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني إن التقارير حول تعهدات مسؤولين إسرائيليين بالرد على ضربات إيران هي "مجرد تهديدات لا تنطوي على أفعال".

وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية عقب جلسة مجلس الأمن في نيويورك أذيعت اليوم الإثنين أن "الإسرائيليين يعلمون أن ردنا المقبل سيكون أكثر حسما".

وحول ما إذا كانت بلاده خاطرت بالتصعيد نحو حرب أوسع، أكد عرفاني أن "إيران لها الحق في الرد لأن إسرائيل بدأت العدوان ضد مبانينا الدبلوماسية". وأضاف قائلا "لا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك رد عسكري من جانب إسرائيل".

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