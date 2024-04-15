بايدن: الهجوم الإيراني على إسرائيل لم يسبق له مثيل

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الإثنين، برئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في البيت الأبيض وعلق بشكل مطول على الهجوم الإيراني على إسرائيل مساء السبت.

وقال الرئيس الأمريكي، إن "واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل، ولكن أيضا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بما يشمل عودة المختطفين".

وأكد مصدر إيراني مطلع، أن بلاده أبلغت واشنطن عبر قطر وتركيا وسويسرا باليوم المقرر لتنفيذ الهجوم على إسرائيل.

وأضاف المصدر، بحسب وكالة رويترز، أن إيران أكدت أن الهجوم سيتم بطريقة تؤدي إلى تجنب استدعاء الرد.

وبدأت إيران عملية "الوعد الحق" على إسرائيل السبت الماضي ضمن الرد على استهداف قنصليتها في سوريا، مستخدمة مئات الصواريخ الكروز والباليستية والمسيرات لاستهداف عدة مناطق في إسرائيل.

واستهدفت إيران قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين قالت إنه تم من خلالها استهداف القنصلية في دمشق، مشيرة إلى أن هجومها نجح في تحقيق نصف أهدافه.