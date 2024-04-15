وكيل أوقاف الإسكندرية يفاجئ مقر إدارتي العامرية أول وثان

أجري الشيخ سلامة عبد الرازق نجم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، جولة مرورية مفاجئة على مقر إدارتي العامرية أول وثان خلال أول يوم عمل بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

وذلك من أجل سير العمل بالإدارتين وانضباط العاملين بهما، وأكد الشيخ سلامة خلال جولته على ضرورة تحري الدقة وأعلى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات في تحرير المستندات وخاصة المالية منها للحفاظ على المال العام وحقوق الغير.

وشدد على ضرورة إنجاز ما يطلب من مواد تطلبها الوزارة دون تأخير او تقصير او اهمال في اي جانب من الجوانب لأن أي تقصير او إهمال سيقابل بكل حزم وشدة.

وجه مفتشو الدعوة بالإدارتين إلى ضرورة المتابعة الميدانية والعودة لتكثيف الأنشطة الثقافية والتوعوية والقرآنية التي كانت سببا لجذب قلوب المترددين على المساجد وسط أجواء إيمانية أشاد بها جماهير المساجد.

وقدم الشكر لجميع العاملين بمديرية أوقاف الإسكندرية لما بذلوه من جهد ملموس خلال شهر رمضان المبارك مما جعل للمساجد في هذا الشهر مذاقا غير مسبوق استشعره الجميع، مؤكدا أنه لا مجال لمقصر أو متهاون أو كسول.