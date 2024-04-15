الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على قرى جنوب لبنان

صرح متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بأن طائرات مقاتلة قصفت مباني عسكرية لحزب الله في قرى جنوب لبنان.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه في الوقت نفسه نفذ جيش الاحتلال قصفًا مدفعيا في منطقة الحزام والجبل والحمراء.

وبحسب بيان لجيش الاحتلال يأتي ذلك ردًا على رصد نحو خمسة صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية وسقطت في مناطق مفتوحة.

وأعلن حزب الله اللبناني، إن قواته استهدفت عند الساعة ‌‌‏6:40 من بعد ظهر يوم الاثنين، ‌‏موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة.‏