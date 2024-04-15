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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

بمشاركة مصرية.. كان السينمائي يكشف عن أفلام "أسبوع النقاد"

مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي
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كشف مهرجان كان السينمائي (14-24 مايو) عن قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة "أسبوع النقاد" في نسخته الـ63، أحد أهم الأقسام الموازية الهامة للتظاهرة السينمائية الفرنسية والمخصص للأعمال الأولى والثانية لمخرجيها.

ويضم البرنامج 7 أفلام تعرض ضمن المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد، يشارك فيها المخرجين المصريين ندى رياض وأيمن الأمير بفيلم “رفعت عيني للسما”؛ فيما يعرض 4 أفلام بالقسم الخاص.

 

المسابقة الرسمية 

Baby - مارسيلو كايتانو

Blue Sun Palace - كونستناس تسانغ

The Brink of Dreams أو رفعت عيني للسما - ندى رياض وأيمن الأمير 

Julie Keeps Quiet - ليوناردو فإن ديل

Locust - كيف

Block Pass - أنطوان شيفولييه

Simon of the Mountain - فيدريكو لويس.

 

العروض الخاصة

Ghost Trail - جوناثان ميليه (فيلم الافتتاح)

Queens of Drama - ألكسيس لانجلوا

Across the Sea - سعيد حميش بن العربي

Animale - إيما بينيستان.

اسبوع النقاد مهرجان كان السينمائي ندي رياض