بمشاركة مصرية.. كان السينمائي يكشف عن أفلام "أسبوع النقاد"

كشف مهرجان كان السينمائي (14-24 مايو) عن قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة "أسبوع النقاد" في نسخته الـ63، أحد أهم الأقسام الموازية الهامة للتظاهرة السينمائية الفرنسية والمخصص للأعمال الأولى والثانية لمخرجيها.

ويضم البرنامج 7 أفلام تعرض ضمن المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد، يشارك فيها المخرجين المصريين ندى رياض وأيمن الأمير بفيلم “رفعت عيني للسما”؛ فيما يعرض 4 أفلام بالقسم الخاص.

المسابقة الرسمية

Baby - مارسيلو كايتانو

Blue Sun Palace - كونستناس تسانغ

The Brink of Dreams أو رفعت عيني للسما - ندى رياض وأيمن الأمير

Julie Keeps Quiet - ليوناردو فإن ديل

Locust - كيف

Block Pass - أنطوان شيفولييه

Simon of the Mountain - فيدريكو لويس.

العروض الخاصة

Ghost Trail - جوناثان ميليه (فيلم الافتتاح)

Queens of Drama - ألكسيس لانجلوا

Across the Sea - سعيد حميش بن العربي

Animale - إيما بينيستان.