بمشاركة مصرية.. كان السينمائي يكشف عن أفلام "أسبوع النقاد"

كشف مهرجان كان السينمائي (14-24 مايو) عن قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة "أسبوع النقاد" في نسخته الـ63، أحد أهم الأقسام الموازية الهامة للتظاهرة السينمائية الفرنسية والمخصص للأعمال الأولى والثانية لمخرجيها.
ويضم البرنامج 7 أفلام تعرض ضمن المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد، يشارك فيها المخرجين المصريين ندى رياض وأيمن الأمير بفيلم “رفعت عيني للسما”؛ فيما يعرض 4 أفلام بالقسم الخاص.
المسابقة الرسمية
Baby - مارسيلو كايتانو
Blue Sun Palace - كونستناس تسانغ
The Brink of Dreams أو رفعت عيني للسما - ندى رياض وأيمن الأمير
Julie Keeps Quiet - ليوناردو فإن ديل
Locust - كيف
Block Pass - أنطوان شيفولييه
Simon of the Mountain - فيدريكو لويس.
العروض الخاصة
Ghost Trail - جوناثان ميليه (فيلم الافتتاح)
Queens of Drama - ألكسيس لانجلوا
Across the Sea - سعيد حميش بن العربي
Animale - إيما بينيستان.