دورة "التخطيط الاستراتيجي لكليات ومعاهد التعليم العالي" بجامعة بنها

افتتح ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها دورة "التخطيط الاستراتيجي لكليات ومعاهد التعليم العالي" والذى ينظمها مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ويشمل على سلسلة من البرامج التدريبية ضمن حزمة المراجعة الخارجية.

ويقوم بالتدريب خلال الدورة كل من طلعت ميز الأستاذ بكلية العلوم جامعة طنطا، و نفين سمير عميد كلية التمريض بجامعة الاهرام الكندية، و منى شديد الاستاذ بكلية الهندسة ببنها المدربين المعتمدين لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.

وأشار رئيس الجامعة الى أن هذة الدورات تهدف الى رفع كفاءة وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال التخطيط الاستراتيجي، والتقويم الذاتي للبرامج التعليمية، وتوصيف البرامج والمقررات واستراتيجيات التدريس، والتعليم الفعال والمراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي، ونظم الامتحانات وتقويم الطلاب والتقويم الذاتي للجهاز الإداري.

وأكد محمد غانم مدير مركز ضمان الجوة بالجامعة أن الحزمة التدريبية الاولى بدأت بتنفيذ دورة "التخطيط الاستراتيجي لكليات ومعاهد التعليم العالي" اليوم الاثنين وعلى مدار يومين ويشارك في حزمة الدورات التدريبية 25 من أعضاء هيئة التدريس وعدد من القيادات الاكاديمية بكليات الجامعة المختلفة.